Общество «Знание» запустило онлайн-курс по профилактике неонацизма среди молодёжи

12:14, 14 марта 2025, ПАИ

Российское общество «Знание» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи разработало онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Курс функционирует на платформе «Знание. Академия» и предназначен для учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников сферы молодежной политики, он состоит из 20 уроков, включающих в себя видеолекции, конспекты и дополнительные материалы по теме урока.

Онлайн-курс разработан с целью повышения качества профилактики распространения идеологии неонацизма в детской и молодежной среде. Наша команда разработала специализированный курс, направленный на методическое и информационное оснащение специалистов по тематике противодействия распространению неонацизма в детской и молодежной среде. На курсе можно узнать о современных методах профилактики неонацизма, каналах пропаганды и механизмах вербовки неонацистских течений в сети Интернет и о том, как создавать и продвигать позитивный профилактический контент.

В курсе рассматриваются следующие темы: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как составная часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для современной российской молодежи», «Деятельность неонацистских течений и организаций в сети Интернет: каналы пропаганды и механизмы вербовки», «Профилактика распространения идеологии неонацизма: виды, инструменты и форматы работы», «Профилактическая работа в сети Интернет», а также «Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении».

Обучение в образовательной программе и на курсе проходит автоматизированно, дистанционно и бесплатно.