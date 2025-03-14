Псковичи могут пройти онлайн-курс по профилактике неонацизма среди молодежи

13:42, 14 марта 2025, ПАИ

Онлайн-курс по профилактике неонацизма среди молодых людей запустили в России. В нём могут принять участие и жители Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Курс, разработанный Российским обществом «Знание» совместно с агентством по делам молодежи, называется «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде». Он доступен на платформе «Знание.Академия» с ноября прошлого года и ориентирован на педагогов, учителей, преподавателей и специалистов в области молодежной политики. Курс состоит из 20 уроков, включающих видеолекции и конспекты.

Организаторы отметили, что программа направлена на методическую и информационную поддержку специалистов в борьбе с распространением неонацизма среди детей и молодежи. В курсе представлены материалы о современных методах профилактики неонацизма, механизмах вербовки в интернет-среде, а также каналах пропаганды и создании позитивного контента.

Темы курса охватывают такие аспекты, как «Сущность и виды неонацизма», «Угрозы украинского неонацизма для российской молодежи», «Русофобия как элемент неонацистских угроз для России», «Деятельность неонацистских группировок в интернете: каналы пропаганды и механизмы вербовки», «Профилактическая работа в Сети» и «Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении».

Уроки курса проводятся дистанционно, автоматизированно и бесплатно.