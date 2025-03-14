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Культура

Бесплатный концерт организует Пушкинский заповедник по случаю дня рождения

15 марта Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на концерт по случаю своего дня рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Александр Шелковников и Юлия Маллале, фото из открытых источников

Перед жителями и гостями Святогорья выступят музыканты из Санкт-Петербурга — альтист Александр Шелковников и пианистка Юлия Маллале, лауреаты и дипломанты многих международных конкурсов. В программу петербургского дуэта включены Arpeggione Sonata Франца Шуберта, Adagio и Allegro для альта и фортепиано Роберта Шумана, Концертная пьеса для альта и фортепиано Джордже Энеску.

В музее уточнили, что праздничный вечер — концерт Александра Шелковникова и Юлии Маллале, а также предваряющая его церемония награждения лучших работников музея по итогам года — проводят навстречу годовщине создания Государственного заповедника «Пушкинский уголок» 17 марта 1922 года. Вход на торжества свободный для всех желающих.

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