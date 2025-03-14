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Мошенники выманили у жительницы Пыталовского района почти два миллиона для «инвестиций» в кофе и нефть

Жительница Пыталовского района хотела заработать на инвестициях, но перевела мошенникам почти два миллиона рублей. Об этом пишет газета «Наша жизнь» со ссылкой на следственное отделение ОМВД России «Пыталовское».

Мошенники выманили у жительницы Пыталовского района почти два миллиона для «инвестиций» в кофе и нефть. Фото: ПАИ

42-летняя женщина, поддавшись на рекламу о дополнительном заработке через инвестирование денег в кофе и нефть, перешла по ссылке и ввела номер своего мобильного телефона.

После этого ей позвонил мужчина, который представился финансовым специалистом и уговорил женщину «инвестировать» денежные средства. Поддавшись уговорам, с 24 февраля по 6 марта 2025 года женщина «инвестировала» более 1,9 млн рублей. При этом все деньги были взяты в кредит через онлайн-банк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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