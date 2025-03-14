Мошенники выманили у жительницы Пыталовского района почти два миллиона для «инвестиций» в кофе и нефть
Жительница Пыталовского района хотела заработать на инвестициях, но перевела мошенникам почти два миллиона рублей. Об этом пишет газета «Наша жизнь» со ссылкой на следственное отделение ОМВД России «Пыталовское».
42-летняя женщина, поддавшись на рекламу о дополнительном заработке через инвестирование денег в кофе и нефть, перешла по ссылке и ввела номер своего мобильного телефона.
После этого ей позвонил мужчина, который представился финансовым специалистом и уговорил женщину «инвестировать» денежные средства. Поддавшись уговорам, с 24 февраля по 6 марта 2025 года женщина «инвестировала» более 1,9 млн рублей. При этом все деньги были взяты в кредит через онлайн-банк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Мошенники выманили у жительницы Пыталовского района почти два миллиона для «инвестиций» в кофе и нефть
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