Псковская молодёжь может рассказать о своей семье в годы Великой Отечественной войны

15:02, 14 марта 2025, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр объявляет о начале приёма заявок на участие в молодёжной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом ПАИ сообщили в организации.

К участию приглашаются учащиеся 7–11 классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет из Пскова и Псковской области. Работы принимаются по трём основным направлениям: генеалогия, биография и краеведение. По итогам конференции будет издан сборник лучших работ.

Также планируется провести очную защиту работ, на которой все участники получат грамоты, а победители – дипломы и памятные призы. Дата и место проведения будут объявлены позже.

Организатор мероприятия Анастасия Красилова отметила, что их конференцию можно назвать настоящей традицией, объединяющей поколения. Она добавила, что в прошлом году обстоятельства помешали провести конференцию, но в этом году, когда чествуют 80-летие Победы, организаторы не могли остаться в стороне. Также она выразила уверенность, что благодаря проекту «Связь поколений» им удастся снова собрать вместе увлечённых историей молодых исследователей.

Чтобы подать заявку, нужно отправить свою работу вместе с заявкой на электронный адрес conferencia.wow@mail.ru до 25 апреля, указав тему «Конференция». Все дополнительные сведения о формате работ можно найти в положении на сайте Молодёжного центра.

Конференция организована в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», который реализуется при поддержке субсидии из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций.