Организации Псковской области могут стать участниками грантового конкурса «Центры новых возможностей»

14:33, 14 марта 2025, ПАИ

Организации Псковской области приглашают к участию в грантовом конкурсе «Центры новых возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила о старте конкурса, целью которого является поддержка российских кризисных семейных центров в регионах и центров дневного пребывания для детей с инвалидностью. К участию в нём приглашаются государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, а также государственно-общественные организации.

Фонд конкурса составляет 100 миллионов рублей, а размер гранта зависит от номинации. Центры дневного пребывания для детей с инвалидностью могут получить до двух миллионов рублей, в то время как кризисные семейные центры — до трех миллионов. Мария Львова-Белова подчеркнула, что помощь родителям детей с инвалидностью и семьям в трудной жизненной ситуации является частью мер по профилактике социального сиротства.

Работа ведется в рамках стратегических программ «Сопровождение через всю жизнь» и «Дети в семье», которые поддержаны президентом Владимиром Путиным. Она отметила, что главная цель кризисных центров заключается в содействии сохранению детей в родных семьях. При этом направленность этих центров может быть разнообразной: от предоставления временного крова беременным женщинам и погорельцам до помощи родителям с зависимостями.

Организаторами конкурса выступают благотворительный фонд «Страна для детей» совместно с партнерами «Царьград» и фондом Андрея Мельниченко. Первый конкурс «Центры новых возможностей» прошел в 2024 году, и заявки на участие подали 262 организации из 73 регионов страны. Поддержку реализации получили 15 победителей, а общая сумма выделенных грантов составила 35 миллионов рублей.

Заявки на текущий конкурс принимаются до 25 марта 2025 года, результаты будут озвучены до 1 июня этого года, а призёров определит экспертный совет.