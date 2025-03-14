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Общество

Более 40 человек получили бесплатную юридическую помощь в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

День бесплатной юридической помощи прошел в филиале фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

Более 40 человек получили бесплатную юридическую помощь в псковском филиале фонда «Защитники Отечества». Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Прием провели 11 специалистов из адвокатской и нотариальной палат Псковской области, Управления службы судебных приставов по Псковской области, региональных комитетов юстиции и социальной защиты, регионального отделения Социального фонда России. Также в приеме граждан принял участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Во время приема, который длился порядка трёх с половиной часов, юридическую консультационную помощь смог получить 41 человек из категорий ветеранов и участников спецоперации и членов их семей из Пскова и Великих Лук, а также Печорского, Островского, Пушкиногорского и Палкинского районов.

«Фонд оказывает содействие ветеранам СВО, родственникам погибших участников СВО в получении бесплатной юридической помощи, установленной законом. В основном работа проводится в виде правового консультирования в устной и письменной формах, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Отмечу, что количество обращений юридического характера растет. На 10 марта в фонд поступило 220 обращений, все приняты в работу партнерами филиала фонда, часть уже отработана», - прокомментировал заместитель руководителя филиала фонда по правовым вопросам Борис Чичиков.

Основные категории вопросов, с которыми обратились подопечные филиала фонда, касались составления исковых заявлений, вопросов наследства, перечисления алиментов, снятия ареста с банковских карт, списания долгов и кредитов на законных основаниях, признания погибшим участника СВО и др.

«Есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Адвокаты сами оставляют за собой право встречаться вне нашего мероприятия у себя на работе и довести это дело до логического завершения», - отметил начальник отдела Управления Министерства юстиции России по Псковской области Вадим Сиверский.

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