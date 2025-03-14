Должник из Локни вернул деньги таксисту, которому угрожал ножом
Судебные приставы в Псковской области добились от мужчины выплаты материального ущерба. Об этом ПАИ сообщили в управлении ФССП России по региону.
Житель посёлка Локня, угрожая ножом, отказался платить за поездку в такси. Мужчина забрал наличные и заставил водителя перевести ему деньги с банковских карт. В зале суда злоумышленник рассказал, что его разыскивали сотрудники МВД, поэтому он решил скрыться на такси, не имея на то средств.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений и обязали к выплате 73 тысяч рублей.
Преступник оттягивал оплату задолженности, и судебный пристав уведомил его об ответственности в случае бездействия, однако мужчина не торопился. «Судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы РФ, а также наложил арест на его счета в банках, а также применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе.
После этого ущерб удалось полностью взыскать.
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