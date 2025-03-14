Киноновинки: что смотреть с 14 марта по 20 марта

18:00, 14 марта 2025, ПАИ

Оживший мем, номинант на премию «Ника», убийство на банкете – Псковское агентство информации собрало самые интересные фильмы и сериалы. Запасайтесь попкорном, следующая неделя будет насыщенной на кинопрокаты.

Пощекотать нервы и ощутить себя на борту небольшого вертолёта можно на премьере фильма «Особо опасный пассажир». Финансовый преступник Уинстон в обмен на защиту и свободу готов раскрыть все тёмные дела своего босса. Добраться из глуши можно только на вертолёте, но долетят ли полицейский и главный свидетель до места назначения? В кино с 20 марта.

Добрый инопланетянин Ждун терпит крушение в открытом космосе, но на помощь ему приходят мальчик Никита и его семья. Теперь им предстоит не только починить корабль, но и защитить Ждуна от местного афериста.Фильм «Ждун» в кино с 20 марта.

Продолжение семейного фильма «Пальма 2» расскажет о семье Лазаревых, в которой вновь появляется четвероногий друг. Только на этот раз это медвежонок по имени Мункус. Из неприятностей ему помогает выбраться Пальма, но дорогу до дома нужно ещё найти. В кино с 20 марта.

Драма «Папа умер в субботу» расскажет непростую историю о взаимоотношениях в семьях, которые связаны одним человеком. После смерти папы Айко знакомится с второй его семьей, выясняя новые подробности о его жизни. Фильм, номинант на премию «Ника», можно посмотреть в кино с 20 марта.

В идеальной жизни Анны нет места для несовершенств,однако реальность обрушивается со всей тяжестью после аварии с участием мужа и его любовницы. Впереди – месть, полная интриг и предательств. Сериал «Опасная близость» доступен с 20 марта на платформе START.

Мини-сериал «Резиденция» о Узо Адуба, которая расследует преступление, совершенное во время банкета. Под подозрением самобытного следователя находятся полторы сотни человек, и некоторые из них, находясь под давлением,начинают говорить о своих давних тайнах. Сериал доступен с 20 марта на платформе Netflix.