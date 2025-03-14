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В Центре профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями начали вести приём терапевт и невролог

В Центре профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями начали вести приём терапевт и невролог. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Это сделано для улучшения качества лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. Специалисты принимают только пациентов, состоящих на диспансерном учёте в Центре СПИД. Амбулаторный приём всех групп населения не осуществляется! К терапевту и неврологу пациентов направляет врач-инфекционист.

График работы терапевта: в понедельник и вторник – с 16:30 до 18:30.

График работы невролога: во вторник и четверг – с 16:00 до 18:00.

Расширение приёма врачей стало возможным благодаря организации работы учреждения по новому адресу: Псков, улица Майора Доставалова, дом 14.

Для оказания качественной медицинской помощи кабинеты новых специалистов оборудованы исходя из специфики работы медицинских работников. Скоро приём начнут вести врач-гинеколог и врач-дерматовенеролог. В настоящее время проходит процесс получения соответствующих лицензий.

Ранее сообщалось, что новый специалист работает в псковском онкодиспансере.

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