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Общество

Минпросвещения РФ разработало тесты по русскому языку для детей мигрантов

Министерство просвещения России разработало тесты по русскому языку для детей мигрантов. Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной форме, за исключением детей, которые поступают в первый класс», – сообщили в пресс-службе министерства.

Для будущих первоклассников тестирование будет проводиться только в устной форме.

Также министерство утвердило минимальное количество баллов, которые обеспечат поступление в школу, – не менее трёх баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно». Это указано в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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