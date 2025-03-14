Минпросвещения РФ разработало тесты по русскому языку для детей мигрантов

23:11, 14 марта 2025, ПАИ

Министерство просвещения России разработало тесты по русскому языку для детей мигрантов. Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной форме, за исключением детей, которые поступают в первый класс», – сообщили в пресс-службе министерства.

Для будущих первоклассников тестирование будет проводиться только в устной форме.

Также министерство утвердило минимальное количество баллов, которые обеспечат поступление в школу, – не менее трёх баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно». Это указано в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.