Турнир по интеллектуальным играм пройдёт в Пскове
В ПсковГУ состоится открытый турнир по интеллектуальным играм, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
К участию приглашаются команды от двух до девяти человек (шесть одновременно за столом) из института, колледжа, школы или просто сборная друзей. Не более двух человек в составе старше 30 лет. Подача заявок до 18 марта включительно.
Турнир пройдёт 19 марта в 16:00 в главном корпусе ПсковГУ (площадь Ленина, дом 2), в аудитории № 304.
Подробности в положении.
В Центре профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями начали вести приём терапевт и невролог
Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» пройдёт в псковской библиотеке
Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» объединил порядка 200 ребят из России и Белоруссии