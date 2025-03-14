Турнир по интеллектуальным играм пройдёт в Пскове

23:31, 14 марта 2025, ПАИ

В ПсковГУ состоится открытый турнир по интеллектуальным играм, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются команды от двух до девяти человек (шесть одновременно за столом) из института, колледжа, школы или просто сборная друзей. Не более двух человек в составе старше 30 лет. Подача заявок до 18 марта включительно.

Турнир пройдёт 19 марта в 16:00 в главном корпусе ПсковГУ (площадь Ленина, дом 2), в аудитории № 304.

Подробности в положении.