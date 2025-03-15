Федот Ветронос наступил по народному календарю сегодня

09:05, 15 марта 2025, ПАИ

Федот Ветронос наступил по народному календарю сегодня, 15 марта, сообщает calend.ru.

В этот день отмечается память священномученика Феодота, епископа Киринейского, который жил в IV веке. На Руси святого Феодота (или Федота) прозвали Ветроносом, так как в его праздник часто дул сильный ветер. В народе сложилось множество пословиц на эту тему: «Федот Ветронос везде суёт свой нос»; «Федот сердится, но к полудню успокаивается: видно, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну приготовила, а он то крышу снесёт, то поленницу разворотит, мужиков беспокоит».

Существовало также поверье, что в этот день все подземные источники начинают кипеть и выливаются на поверхность – это предвещает последнюю большую оттепель. Если же вместо ожидаемого тепла вдруг наступал мороз, говорили: «Федот – да не тот».

Старшие люди замечали: если погода в день Авдотьи и Федота была ясной, то и дни Юрия и Николая будут такими же. Если ветер в этот день был тёплым, это предвещало теплое лето, а если шёл дождь – ожидалось мокрое лето.