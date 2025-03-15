Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Снежные заряды ждут жителей СЗФО в эти выходные

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России в эти выходные, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

На погоду здесь окажут влияние воздушные массы из акватории Баренцева моря. Жителей территории будут ждать снежные заряды.

Дневные температуры на севере будут от –5 до 0 градусов, а в южной половине региона сохранятся слабые оттепели – от 0 до +5 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 марта 2025

Кошка Маша вышла в финал конкурса «Хвостатые хранители 2.0»
15 марта 2025

О подготовке к всероссийской акции «Храним огонь Победы» в Псковской области рассказал Антон Дымов
15 марта 2025

Сильный ветер и мокрый снег накроют Псковскую область в ближайшие дни
15 марта 2025

Михаил Ведерников призвал Антона Дымова уделять особое внимание запросам участников СВО по газовым вопросам
15 марта 2025

Более 26 километров газовых сетей построили в Псковской области с начала года
15 марта 2025

Ирина Иванова: Командирам воинских частей передана вся информация о программе «Герои земли Псковской»
15 марта 2025

Порядка 150 заявок уже поступило на региональную программу «Герои земли Псковской»
15 марта 2025

Снежные заряды ждут жителей СЗФО в эти выходные

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...