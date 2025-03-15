Снежные заряды ждут жителей СЗФО в эти выходные
Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России в эти выходные, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
На погоду здесь окажут влияние воздушные массы из акватории Баренцева моря. Жителей территории будут ждать снежные заряды.
Дневные температуры на севере будут от –5 до 0 градусов, а в южной половине региона сохранятся слабые оттепели – от 0 до +5 градусов.
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