Чемпионат России по воздухоплаванию пройдёт в Великих Луках

09:53, 15 марта 2025, ПАИ

Чемпионат России пройдёт в Великих Луках в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей с 8 по 16 июня, пишет Luki News.

В соревнованиях может участвовать пилот теплового аэростата, который своевременно подал заявку на участие, оплатил регистрационный взнос и имеет налёт не менее 40 часов в качестве командующего воздушным судном (КВС) на тепловом аэростате к моменту регистрации.

Чемпионат открыт для российских и иностранных пилотов. Максимальное количество участников чемпионата составляет 45 человек.

Российские пилоты, желающие участвовать в чемпионате по воздухоплавательному спорту и соответствующие указанным требованиям, должны подать заявку на участие не позднее 24:00 20 апреля. Пилоты, которые не участвуют в чемпионате России, должны представить свои заявки не позже 24:00 8 мая 2025 года.