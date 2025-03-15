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Общество

Сильный ветер и мокрый снег накроют Псковскую область в ближайшие дни

Сильный ветер ожидается в северо-западной части Европейской России в ближайшие дни. Кроме того, тут прогнозируют сильные осадки, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Сильный ветер и мокрый снег накроют Псковскую область в ближайшие дни. Фото: ПАИ

По его словам, сильный ветер со скоростью 21–28 метров в секунду накроет Псковскую, Мурманскую, Новгородскую, Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области, а также Республику Коми.

Кроме прочего, тут прогнозируются дожди, мокрый снег и метель. Также будет гололедица, уточнил Вильфанд.

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