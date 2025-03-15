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Общество

Кошка Маша вышла в финал конкурса «Хвостатые хранители 2.0»

Кошка Маша из Городского культурного центра вышла в финал конкурса Минкульта России «Хвостатые хранители 2.0». Об этом сообщается в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».

Кошка Маша вышла в финал конкурса «Хвостатые хранители 2.0». Фото ГКЦ Пскова

Поддержать псковскую кошку можно, проголосовав в опросе, который проходит в телеграм-канале и группе «ВКонтакте» министерства. Голосование продлится до 11:00 22 марта.

Среди соперников Маши – кошка Ефросинья из Рязанского центра народного творчества, пони Карамелька из Царского села, кот Томас из Научно-технического музея имени Ивана Павловича Бардина и кошка Дымка из музея-заповедника «Херсонес Таврический».

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