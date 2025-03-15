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Общество

Престольный праздник пройдёт в Снетогорском женском монастыре 16 марта

Престольный праздник состоится в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре в день памяти основателя обители преподобномученика Иоасафа Снетогорского, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото пресс-службы Псковской епархии

Праздник возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей. Сестры обители приглашают всех желающих разделить радость общей молитвы и престольного торжества.

Встреча владыки и начало Божественной литургии будет в 08:00.

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