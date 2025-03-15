В центре Куньи неизвестный водитель сбил столб

16:15, 15 марта 2025, ПАИ

В центре Куньи неизвестный водитель автомобиля сбил столб. Об этом сообщает газета «Пламя».

Сегодня некоторые жители посёлка остались без электричества.

Как стал известно, перебои возникли из-за того, что ночью водитель сбил стол на площади Ленина.

Сегодня утром в центре поселка Кунья на улице Советской у некоторых потребителей возникли проблемы с электричеством.

В настоящее время куньинские энергетики осуществляют замену опоры.