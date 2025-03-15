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Общество

В центре Куньи неизвестный водитель сбил столб

В центре Куньи неизвестный водитель автомобиля сбил столб. Об этом сообщает газета «Пламя».

Фото: газета «Пламя»

Сегодня некоторые жители посёлка остались без электричества.

Как стал известно, перебои возникли из-за того, что ночью водитель сбил стол на площади Ленина.

Сегодня утром в центре поселка Кунья на улице Советской у некоторых потребителей возникли проблемы с электричеством.

В настоящее время куньинские энергетики осуществляют замену опоры.

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