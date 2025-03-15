В центре Куньи неизвестный водитель сбил столб
В центре Куньи неизвестный водитель автомобиля сбил столб. Об этом сообщает газета «Пламя».
Сегодня некоторые жители посёлка остались без электричества.
Как стал известно, перебои возникли из-за того, что ночью водитель сбил стол на площади Ленина.
Сегодня утром в центре поселка Кунья на улице Советской у некоторых потребителей возникли проблемы с электричеством.
В настоящее время куньинские энергетики осуществляют замену опоры.
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