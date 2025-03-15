Ребёнок и подросток пострадали в ДТП в Псковском районе

18:40, 15 марта 2025, ПАИ

Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся возле деревни Красная Репка Псковского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадали 11-летняя девочка и 17-летний юноша. Они госпитализированы в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.