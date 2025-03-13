О первом в истории симфоническом оркестре без дирижёра поговорили на «Серебряном дожде»

18:14, 13 марта 2025, ПАИ

Заслуженный артист России, тромбонист Дмитрий Шаров и директор оркестра «Персимфанс» Евгений Бархатов стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

в названии «Персимфанс» уже заложена суть – первый симфонический ансамбль;

в оркестре принципиально по-другому подходят к процессу музицирования. По словам Евгения Бархатова, группа из четырёх или пяти музыкантов может договориться между собой, прийти к общей идее исполнения и хорошо сыграть. У оркестра этот процесс происходит точно так же, только в составе из ста человек;

на репетициях каждый артист «Персимфанса», если у него есть художественная или организационная идея, её выражает;

программа, с которой приехал в Псков «Персимфанс», – очередной эксперимент;

«Персимфанс» мечтает сыграть 24-часовое пасхальное произведение композитора Николая Обухова;

сегодня «Персимфанс» звучит как никогда актуально, потому что музыкальное общество требует нового звука и нового формата, слова, объяснил Дмитрий Шаров.

Напомним, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова будет торжественно открыт 15 марта в 18:00. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые впервые в Пскове представят концерт с оркестром «Персимфанс». Мероприятие пройдёт при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.