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Культура

О первом в истории симфоническом оркестре без дирижёра поговорили на «Серебряном дожде»

Заслуженный артист России, тромбонист Дмитрий Шаров и директор оркестра «Персимфанс» Евгений Бархатов стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в названии «Персимфанс» уже заложена суть – первый симфонический ансамбль;
  • в оркестре принципиально по-другому подходят к процессу музицирования. По словам Евгения Бархатова, группа из четырёх или пяти музыкантов может договориться между собой, прийти к общей идее исполнения и хорошо сыграть. У оркестра этот процесс происходит точно так же, только в составе из ста человек;
  • на репетициях каждый артист «Персимфанса», если у него есть художественная или организационная идея, её выражает;
  • программа, с которой приехал в Псков «Персимфанс», – очередной эксперимент;
  • «Персимфанс» мечтает сыграть 24-часовое пасхальное произведение композитора Николая Обухова;
  • сегодня «Персимфанс» звучит как никогда актуально, потому что музыкальное общество требует нового звука и нового формата, слова, объяснил Дмитрий Шаров.

Напомним, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова будет торжественно открыт 15 марта в 18:00. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые впервые в Пскове представят концерт с оркестром «Персимфанс». Мероприятие пройдёт при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

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