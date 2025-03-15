Псковичам напомнили о поведении при встрече с бездомными собаками

19:40, 15 марта 2025, ПАИ

Как вести себя при встрече с бездомными собаками, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Псковичам напомнили, что необходимо объяснить ребёнку, что бездомных собак бояться не надо, но трогать чужих собак на улице нельзя.

В первую очередь нельзя хватать собаку за хвост и задние лапы, а также когда она грызёт кость или что-то охраняет. Также не следует трогать щенков, когда рядом находится их мама, так как, защищая потомство, она может укусить или поцарапать.

Кроме того, не нужно убегать от собаки, ведь она будет догонять убегающего. Лучше повернуться к собаке лицом, резко наклониться к земле, сделать вид, что берёте в руки камень. Для бродячей собаки этого достаточно, она отбежит на некоторое расстояние, отметили в ведомстве.

Также нужно научить ребёнка обязательно мыть руки после общения с кошками или собаками.

При укусе животного следует промыть рану перекисью водорода или обильным количеством воды, кожу вокруг раны смазать йодом, наложить чистую повязку и обратиться в больницу для получения квалифицированной помощи.

«Как правило, собака не бросается на человека без причины, поэтому, проходя мимо, нельзя дразнить собаку, смотреть ей в глаза и показывать своей страх перед ней!» – подчеркнули в МЧС.