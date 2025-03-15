Осталось десять дней для подачи заявки на участие в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

21:02, 15 марта 2025, ПАИ

Осталось 10 дней, чтобы подать заявку на участие в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Конкурс призван способствовать патриотическому воспитанию детей и молодёжи, а также формированию уважительного отношения к Родине и её традициям.

Задача конкурса – укрепить дружеские связи между представителями разных стран и поддержать соотечественников, живущих за границей.

В рамках конкурса представлены четыре возрастные категории: дети в возрасте до 7 лет, дети в возрасте 7–10 лет, дети в возрасте 11–14 лет, юноши и девушки в возрасте от 15 лет и старше.

Работы принимаются в трёх номинациях: текстовая страница-презентация, видеоролик и рисунок. Участники могут выбрать интересные события, традиции и памятные места своей Родины и рассказать о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в выбранном формате.

Лучшие работы о России будут использованы для продвижения традиций, истории, ценностей и культуры народов нашей страны за рубежом и в российских СМИ.

По итогам конкурса все участники получат электронные сертификаты и благодарности, наставники – электронные благодарственные письма, а победители – дипломы и памятные призы. Все победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москве, где их наградят в присутствии государственных и общественных деятелей.