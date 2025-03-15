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Общество

Экспонаты из поисковых экспедиций в Себежском районе представлены на выставке в Москве

Экспонаты из поисковых экспедиций себежского проекта «Укрепрайон» представлены на выставке РТУ МИРЭА в Москве. Об этом ПАИ сообщили в военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры» Псковской области.

  • Экспонаты из поисковых экспедиций в Себежском районе представлены на выставке в Москве
    Фото: военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области
  • Экспонаты из поисковых экспедиций в Себежском районе представлены на выставке в Москве
    Фото: военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области
  • Экспонаты из поисковых экспедиций в Себежском районе представлены на выставке в Москве
    Фото: военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области
  • Экспонаты из поисковых экспедиций в Себежском районе представлены на выставке в Москве
    Фото: военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области

Открытие выставки с артефактами Великой Отечественной войны, найденными на территории Псковской области, прошло на базе московского университета.

Выставка организована в честь первой годовщины деятельности студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики».

«Уровень, обеспечение и энтузиазм участников всего процесса на максимально возможной высоте. Для меня высокая честь увидеть, что экспонаты из поисковых экспедиций нашего проекта «Укрепрайон» выведены в отдельную экспозицию», - отметил основатель проекта и командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

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