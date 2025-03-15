Экспонаты из поисковых экспедиций в Себежском районе представлены на выставке в Москве

21:20, 15 марта 2025, ПАИ

Экспонаты из поисковых экспедиций себежского проекта «Укрепрайон» представлены на выставке РТУ МИРЭА в Москве. Об этом ПАИ сообщили в военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры» Псковской области.



Фото: военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области



Фото: военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области



Фото: военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области



Фото: военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области







Открытие выставки с артефактами Великой Отечественной войны, найденными на территории Псковской области, прошло на базе московского университета.

Выставка организована в честь первой годовщины деятельности студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики».

«Уровень, обеспечение и энтузиазм участников всего процесса на максимально возможной высоте. Для меня высокая честь увидеть, что экспонаты из поисковых экспедиций нашего проекта «Укрепрайон» выведены в отдельную экспозицию», - отметил основатель проекта и командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.