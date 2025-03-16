Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове

00:01, 16 марта 2025, ПАИ

Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в спорткомплексе «Олимп» в Пскове.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В соревнованиях приняли участие 25 юных спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

«Это был праздник спорта и красоты, добра и головокружительных личных результатов. Для каждого особого ребёнка таким результатом являются огромное преодоление себя и регулярные тренировки», – отметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.