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Спорт

Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове

Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в спорткомплексе «Олимп» в Пскове.

  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
    Фото: ПАИ

В соревнованиях приняли участие 25 юных спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

«Это был праздник спорта и красоты, добра и головокружительных личных результатов. Для каждого особого ребёнка таким результатом являются огромное преодоление себя и регулярные тренировки», – отметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

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