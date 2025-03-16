До +2 градусов тепла прогнозируют в Псковской области сегодня

10:01, 16 марта 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Днём синоптики прогнозируют от –3 до +2 градусов и местами мокрый снег. Будет ветер западных направлений со скоростью 3–5 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.