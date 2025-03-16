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Общество

До +2 градусов тепла прогнозируют в Псковской области сегодня

Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

Днём синоптики прогнозируют от –3 до +2 градусов и местами мокрый снег. Будет ветер западных направлений со скоростью 3–5 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

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