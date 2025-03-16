Борис Елкин поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

10:06, 16 марта 2025, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На плечах сотрудников ЖКХ лежит множество важнейших задач: от устранения неполадок в системах водоснабжения и отопления до ухода за зелёными зонами и поддержания благоустройства дворов. Несмотря на то что их труд нередко остаётся в тени, именно благодаря ему наша повседневная жизнь становится более удобной и комфортной», – отметил он.

Борис Елкин также поблагодарил работников ЖКХ за профессионализм и преданность делу и пожелал им крепкого здоровья, карьерного роста и благополучия.