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Общество

Борис Елкин поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

«На плечах сотрудников ЖКХ лежит множество важнейших задач: от устранения неполадок в системах водоснабжения и отопления до ухода за зелёными зонами и поддержания благоустройства дворов. Несмотря на то что их труд нередко остаётся в тени, именно благодаря ему наша повседневная жизнь становится более удобной и комфортной», – отметил он.

Борис Елкин также поблагодарил работников ЖКХ за профессионализм и преданность делу и пожелал им крепкого здоровья, карьерного роста и благополучия.

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