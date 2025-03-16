Новая обитательница появилась на псковском подворье «Птичий дворик»

11:27, 16 марта 2025, ПАИ

Косуля Маруся стала новой обитательницей псковского подворья «Птичий дворик». Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

«А у нас новенькая появилась, друзья. Косуля Маруся! Она попала под машину, и её нашли на обочине, нам передал житель Псковской области», – отметили в сообщении.

Косуля находится на подворье несколько недель и уже успела освоиться.

Ранее сообщалось, что псковичей просят принести игрушки для носух в «Птичьем дворике».