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Общество

Новая обитательница появилась на псковском подворье «Птичий дворик»

Косуля Маруся стала новой обитательницей псковского подворья «Птичий дворик». Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

«А у нас новенькая появилась, друзья. Косуля Маруся! Она попала под машину, и её нашли на обочине, нам передал житель Псковской области», – отметили в сообщении.

Косуля находится на подворье несколько недель и уже успела освоиться.

Ранее сообщалось, что псковичей просят принести игрушки для носух в «Птичьем дворике».

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