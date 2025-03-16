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Игорь Иванов – работникам сферы ЖКХ: Ваша работа – это ежедневный вклад в создание комфортных условий жизни

С Днём работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравил псковичей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Вы трудитесь на благо общества, обеспечивая чистоту улиц, бесперебойную работу коммунальных систем, предоставляя качественные бытовые услуги. В ваших руках важнейшая задача – делать жизнь людей удобной и безопасной. Ваши профессионализм, ответственность и преданность делу заслуживают самой высокой оценки. Особенно хочется отметить ваш самоотверженный труд в праздничные и выходные дни, когда ваша работа становится особенно важной», – отметил Игорь Иванов.

Он также подчеркнул, что работники сферы ЖКХ трудятся в любых условиях, несмотря ни на какие преграды. Их профессионализм, ответственность и усердие помогают сохранить чистоту, порядок и комфорт в домах и на улицах. Благодаря этому труду жизнь становится лучше и уютнее.

«Пусть ваш труд всегда оценивается со стороны и приносит радость и удовлетворение», – отметил Игорь Иванов и пожелал работникам ЖКХ крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, профессионального роста и благополучия.

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