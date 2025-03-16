Тело охотника с огнестрельным ранением обнаружили в Себежском районе

11:41, 16 марта 2025, ПАИ

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в деревне Коклино Себежского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, смерть наступила в результате неосторожного обращения с оружием.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, следователи Следственного комитета и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.