Тело охотника с огнестрельным ранением обнаружили в Себежском районе
Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в деревне Коклино Себежского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, смерть наступила в результате неосторожного обращения с оружием.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, следователи Следственного комитета и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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