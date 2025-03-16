Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках
Пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за подобное правонарушение, задержали в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
У дома на Октябрьском проспекте инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «ВАЗ», которым управлял нетрезвый 36-летний великолучанин. Автомобиль у правонарушителя изъяли.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Лев Шлосберг* предстанет перед судом за нарушение российского законодательства об иноагентах
«Умирала от голода»: брошенную на цепи собаку спасли от мучительной смерти псковские зоозащитники