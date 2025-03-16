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Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

Пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за подобное правонарушение, задержали в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

У дома на Октябрьском проспекте инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «ВАЗ», которым управлял нетрезвый 36-летний великолучанин. Автомобиль у правонарушителя изъяли.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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