Базовые станции сотовой связи появятся ещё в двух деревнях Псковской области
37 базовых станций было запущено в Псковской области к концу 2024 года. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.
Семь базовых станций были запущены в рамках региональной меры поддержки – за счёт инвестиционного налогового вычета. Виталий Рахманов подчеркнул, что эта программа показала высокую эффективность.
Ещё две базовые сотовые станции появятся в деревне Адворицы Псковского муниципального округа и в деревне Бродовичи Порховского муниципального округа. Станция в Адворицах до сентября этого года уже будет в эфире.
Ранее вопрос о станции в деревне Адворицы поступал на прямую линию губернатора Михаила Ведерникова.
12 модульных отделений почтовой связи планируют установить в Псковской области в этом году
25 лет со дня гибели Владислава Байгатова: память кавалера Ордена Мужества почтили в Псковской области