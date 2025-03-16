Базовые станции сотовой связи появятся ещё в двух деревнях Псковской области

15:05, 16 марта 2025, ПАИ

37 базовых станций было запущено в Псковской области к концу 2024 года. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

Семь базовых станций были запущены в рамках региональной меры поддержки – за счёт инвестиционного налогового вычета. Виталий Рахманов подчеркнул, что эта программа показала высокую эффективность.

Ещё две базовые сотовые станции появятся в деревне Адворицы Псковского муниципального округа и в деревне Бродовичи Порховского муниципального округа. Станция в Адворицах до сентября этого года уже будет в эфире.

Ранее вопрос о станции в деревне Адворицы поступал на прямую линию губернатора Михаила Ведерникова.