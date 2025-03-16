Более пяти тысяч жителей Псковской области обеспечили услугами связи в прошлом году

16:00, 16 марта 2025, ПАИ

Более пяти тысяч жителей Псковской области обеспечены услугами связи в 2024 году. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

«Эти жители нашего региона получили устойчивую мобильную связь у себя дома. До этого связи не было вообще», – отметил Виталий Рахманов.

Он также добавил, что в прошлом году операторы сотовой связи модернизировали сети. Компания «МТС» на 26 базовых станциях добавила диапазон LTE2100, а на ещё 14 – LTE900. Вместе с этим «МегаФон» на 80 станциях добавил диапазон LTE800. «Прежде всего это даёт людям больший охват и большую скорость передачи данных», – отметил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства.

Ранее сообщалось, что базовые станции сотовой связи появятся ещё в двух деревнях Псковской области.