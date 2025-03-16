Два человека и свинья погибли в ДТП в Псковской области

16:51, 16 марта 2025, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, в результате чего авто съехало в кювет и опрокинулось. ДТП произошло у деревни Старые Липы в Локнянском муниципальном округе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В аварии погибли водитель, пассажир и свинья, которая находилась в автомобиле.

На месте происшествия работают пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.