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Общество

Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном явлении

О неблагоприятном явлении предупредили жителей Псковской области в пресс-службе МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

«Сегодня с периода 18-21 часов в южных районах Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении.

В МЧС также напомнили, что при налипании мокрого снега нужно быть осторожным на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

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