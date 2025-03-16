Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном явлении
О неблагоприятном явлении предупредили жителей Псковской области в пресс-службе МЧС России по региону.
«Сегодня с периода 18-21 часов в южных районах Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении.
В МЧС также напомнили, что при налипании мокрого снега нужно быть осторожным на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.
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