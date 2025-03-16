Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном явлении

17:03, 16 марта 2025, ПАИ

О неблагоприятном явлении предупредили жителей Псковской области в пресс-службе МЧС России по региону.

«Сегодня с периода 18-21 часов в южных районах Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении.

В МЧС также напомнили, что при налипании мокрого снега нужно быть осторожным на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.