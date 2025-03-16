20-летнего парня разыскивают в Пскове

17:12, 16 марта 2025, ПАИ

20-летнего Никиту Алексеева разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

С 14 марта его местонахождение неизвестно. Пропавший предположительно был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, шапку и зимние ботинки на шнурках.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза тёмно-зелёные.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Никиты Алексеева, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.