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Общество

20-летнего парня разыскивают в Пскове

20-летнего Никиту Алексеева разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области

С 14 марта его местонахождение неизвестно. Пропавший предположительно был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, шапку и зимние ботинки на шнурках.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза тёмно-зелёные.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Никиты Алексеева, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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