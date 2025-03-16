Онлайн-голосование за ремонт отделений почтовой связи проходит в Псковской области

18:01, 16 марта 2025, ПАИ

Онлайн-голосование за ремонт отделений почтовой связи в Псковской области проходит на портале «Госуслуги». Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

Голосование за ремонт отделений почтовой связи, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и расположены в сельской местности на отдалённых и труднодоступных территориях, запустило Минцифры РФ. По словам Виталия Рахманова, основная идея в том, чтобы жители сами определили, какие почтовые отделения надо отремонтировать в первую очередь.

Опрос на «Госуслугах» продлится до 24 марта. Но срок могут продлить, так как поступило большое число заявок.

Ранее сообщалось, что 12 модульных отделений почтовой связи планируют установить в Псковской области в этом году.