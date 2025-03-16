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Общество

12 модульных отделений почтовой связи планируют установить в Псковской области в этом году

12 модульных отделений почтовой связи планируют установить в Псковской области в этом году. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

Скриншот телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Сейчас мы отрабатываем вопросы о земле и коммуникациях, которые необходимо подвести», – отметил Виталий Рахманов.

В 2024 году в регионе появились три модульных отделения почтовой связи. Их установили в деревне Торошино Псковского муниципального округа, деревне Славковичи Порховского округа и деревне Булынино Великолукского района. В деревне Шелково отделение было отремонтировано.

Ранее сообщалось, что 24 базовые сотовые станции установят в Псковской области в этом году.

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