12 модульных отделений почтовой связи планируют установить в Псковской области в этом году

17:54, 16 марта 2025, ПАИ

12 модульных отделений почтовой связи планируют установить в Псковской области в этом году. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

«Сейчас мы отрабатываем вопросы о земле и коммуникациях, которые необходимо подвести», – отметил Виталий Рахманов.

В 2024 году в регионе появились три модульных отделения почтовой связи. Их установили в деревне Торошино Псковского муниципального округа, деревне Славковичи Порховского округа и деревне Булынино Великолукского района. В деревне Шелково отделение было отремонтировано.

Ранее сообщалось, что 24 базовые сотовые станции установят в Псковской области в этом году.