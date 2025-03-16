Впервые в истории пскович удостоился звания мастера спорта по ушу

19:35, 16 марта 2025, ПАИ

Впервые в истории псковский спортсмен Андрей Егоров удостоился звания мастера спорта по ушу. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алферова.

Чемпионат и первенство по ушу (таолу) завершается в Москве. Псковскую область на соревнованиях представляли два спортсмена. По результатам состязаний Андрей Егоров занял четвертое и пятые места, а также выполнил норматив мастера спорта.

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