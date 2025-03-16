Впервые в истории пскович удостоился звания мастера спорта по ушу
Впервые в истории псковский спортсмен Андрей Егоров удостоился звания мастера спорта по ушу. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алферова.
Чемпионат и первенство по ушу (таолу) завершается в Москве. Псковскую область на соревнованиях представляли два спортсмена. По результатам состязаний Андрей Егоров занял четвертое и пятые места, а также выполнил норматив мастера спорта.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове
Псковские ветераны СВО прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Кубке защитников Отечества