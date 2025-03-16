Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
ДТП произошло недалеко от поворота на деревню Ивахново (Бережанская волость) в Островском районе. По предварительной информации, в аварии пострадали три взрослых человека и 10-летний ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение бригадами скорой помощи.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
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