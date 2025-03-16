Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе

ДТП произошло недалеко от поворота на деревню Ивахново (Бережанская волость) в Островском районе. По предварительной информации, в аварии пострадали три взрослых человека и 10-летний ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение бригадами скорой помощи.

  • Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 марта 2025

Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
16 марта 2025

20-летнего парня разыскивают в Пскове
16 марта 2025

Два человека и свинья погибли в ДТП в Псковской области
16 марта 2025

Девушка погибла в смертельной аварии в Стругокрасненском округе
16 марта 2025

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках
16 марта 2025

Тело охотника с огнестрельным ранением обнаружили в Себежском районе
15 марта 2025

Ребёнок и подросток пострадали в ДТП в Псковском районе
15 марта 2025

Квартира загорелась в Пыталово
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...