Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе в Островском районе

19:45, 16 марта 2025, ПАИ

ДТП произошло недалеко от поворота на деревню Ивахново (Бережанская волость) в Островском районе. По предварительной информации, в аварии пострадали три взрослых человека и 10-летний ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение бригадами скорой помощи.

На месте работали сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.