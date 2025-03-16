Пропавшего в 2022 году великолучанина продолжают разыскивать полицейские

20:46, 16 марта 2025, ПАИ

Поиски 41-летнего Александра Лобанова, который пропал без вести с 22 марта 2022 года, продолжаются в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серые глаза.

На момент исчезновения он был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Александра Лобанова, просят связаться по телефонам: 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки), 102, 112.