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Происшествия

Пропавшего в 2022 году великолучанина продолжают разыскивать полицейские

Поиски 41-летнего Александра Лобанова, который пропал без вести с 22 марта 2022 года, продолжаются в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серые глаза.

На момент исчезновения он был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Александра Лобанова, просят связаться по телефонам: 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки), 102, 112.

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