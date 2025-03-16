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Общество

Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Снетогорской обители

Митрополит Псковский и Порховский Матфей провел Божественную литургию в Рождественском Богородицком Снетогорском монастыре, где совершались подвиги угодника Божия, во вторую неделю Великого поста и в день памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского, сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев / Псковская епархия

Ему сослужили наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко), клирики монастыря: протоиерей Александр Савельев, протоиерей Алексий Трофимов, иеромонах Александр (Анисимов), иеромонах Евфимий (Запекин), а также насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Кронид (Калашников).

Хор сестер обители, под руководством монахини Михаилы (Писаревой), исполнил песнопения литургии. На богослужении молились митрополит Евсевий (Саввин), настоятельница Рождества Богородицы Снетогорского монастыря игумения Рафаила (Позигунова) с сестрами обители, настоятельница Спасо-Елеазаровского монастыря игумения Татиана (Пашкова), а также прихожане и паломники.

После завершения праздничного богослужения митрополит Матфей обратился к собравшимся с архипастырским словом.

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