Публикуем график отключения электроэнергии в Печорском округе

21:56, 16 марта 2025, ПАИ

Электроэнергии временно не будет с 17 по 20 марта в ряде населённых пунктов Печорского муниципального округа. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

На следующей неделе будет проводиться плановое отключение электроэнергии в следующих населённых пунктах:

17, 18 и 20 марта с 10:00 до 17:00 – в деревне Сенно (частично);

18 марта с 10:00 до 17:00 света не будет в деревнях Лыково, Невское Олохово, Черемново, Дубово Угарёво;

19 марта с 10:00 до 17:00 света не будет в деревне Сенно, также в этот день с 10:00 до 17:00 частично света не будет в деревне Новый Изборск;

20 марта с 10:00 до 17:00 свет будет полностью отсутствовать в деревне Вишняково, частично – в деревнях Дуравино и Кривск.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии – 8-800-220-02-20.