Публикуем график отключения электроэнергии в Печорском округе
Электроэнергии временно не будет с 17 по 20 марта в ряде населённых пунктов Печорского муниципального округа. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
На следующей неделе будет проводиться плановое отключение электроэнергии в следующих населённых пунктах:
- 17, 18 и 20 марта с 10:00 до 17:00 – в деревне Сенно (частично);
- 18 марта с 10:00 до 17:00 света не будет в деревнях Лыково, Невское Олохово, Черемново, Дубово Угарёво;
- 19 марта с 10:00 до 17:00 света не будет в деревне Сенно, также в этот день с 10:00 до 17:00 частично света не будет в деревне Новый Изборск;
- 20 марта с 10:00 до 17:00 свет будет полностью отсутствовать в деревне Вишняково, частично – в деревнях Дуравино и Кривск.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии – 8-800-220-02-20.
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