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Общество

Публикуем график отключения электроэнергии в Печорском округе

Электроэнергии временно не будет с 17 по 20 марта в ряде населённых пунктов Печорского муниципального округа. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Публикуем график отключения электроэнергии в Печорском округе. Фото: ПАИ

На следующей неделе будет проводиться плановое отключение электроэнергии в следующих населённых пунктах:

  • 17, 18 и 20 марта с 10:00 до 17:00 – в деревне Сенно (частично);
  • 18 марта с 10:00 до 17:00 света не будет в деревнях Лыково, Невское Олохово, Черемново, Дубово Угарёво;
  • 19 марта с 10:00 до 17:00 света не будет в деревне Сенно, также в этот день с 10:00 до 17:00 частично света не будет в деревне Новый Изборск;
  • 20 марта с 10:00 до 17:00 свет будет полностью отсутствовать в деревне Вишняково, частично – в деревнях Дуравино и Кривск.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии – 8-800-220-02-20.

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