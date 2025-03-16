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После продолжительной болезни ушёл из жизни иеродиакон Евтихий из Псково-Печерского монастыря

Иеродиакон Евтихий (Талкалин) из Псково-Печерского монастыря скончался сегодня, 16 марта, после продолжительной болезни. Об этом ПАИ сообщили в монастыре.

После продолжительной болезни ушёл из жизни иеродиакон Евтихий из Псково-Печерского монастыря. Фото из Telegram-канала Псково-Печерского монастыря

Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в деревне Конный Красноармейского района Волгоградской области. С 14 августа 2000 года он трудился в Псково-Печерском монастыре, выполняя обязанности пастуха. 20 октября 2002 года он был пострижен в рясофор, а с 2007 года исполнял обязанности помощника эконома. 4 апреля 2008 года был пострижен в мантию.

На протяжении своего служения он занимался различными хозяйственными делами, был старшим на молочной кухне, келарем и помощником келаря. 17 ноября 2022 года митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рукоположил его в сан иеродиакона.

Отпевание иеродиакона Евтихия состоится в Успенском храме в 10:00 во вторник, 18 марта.

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