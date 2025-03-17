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Общество

Следить за грачами советует сегодня народный календарь

Память христианского монаха Герасима Иорданского, жившего в V веке в Ликии, отмечается сегодня, 17 марта, пишет calend.ru.

На Руси на Герасима прилетали с юга грачи. Люди считали, что если они сразу после прилета занимались починкой гнезд, то весна будет скорой и дружной. А если птицы посидели на гнездах и взлетели, то еще несколько дней будут держаться холода. Кроме того, если грачи сели на гнезда, то через неделю можно выходить в поле.

Также хозяйки пекли на Герасима грачей из теста и угощали ими детей.

С грачами связаны и некоторые поговорки: «Герасим грача на Русь ведет - скоро снег сойдет», «Грач на горе - так и весна на дворе». Существовали и приметы на погоду: если грачи кричат, то следовало ждать дождя, а если «играют», то будет погожий день.

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