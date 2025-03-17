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Общество

К уголовной ответственности смогут привлекать владельцев животных за смерть человека после нападения питомца

Уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека после нападения их питомцев могут ввести в России. Поправки в УК РФ подготовил первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишут «Известия».

Законопроект предлагает дополнить статью 109 УК РФ частью 4 (причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными).

Согласно поправкам, владельца домашнего животного могут осудить к принудительными работами до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с ограничением свободы до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

Владимир Бурматов пояснил, что в России все чаще стали происходить нападения домашних животных на людей, в том числе с летальным исходом. В качестве примера он привет смертельное нападение собак на 9-летнюю девочку в Ставрополе, нападение двух хаски на мальчика в Сочи, а также нападение ротвейлера на мать с ребенком в Екатеринбурге. При этом у всех собак были владельцы.

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