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Общество

Венера взойдёт дважды и покажет псковичам «рога»

С 17 по 25 марта жители Псковской области смогут наблюдать за Венерой не только утром, но и вечером, сообщает Псковский планетарий.

Фото: Псковский планетарий

Это явление называется «двойной видимостью» и происходит во время так называемых нижних соединений Венеры, когда планета оказывается между Землей и Солнцем на одной эклиптической долготе. В эти моменты космические объекты располагаются близко на небесной сфере, создавая впечатление «парада планет».

Венера может находиться как выше Солнца, так и ниже, поскольку её орбита наклонена к эклиптике на 3,4°. Если планета оказывается выше, то она заходит за горизонт позже Солнца и становится видна вечером. Однако в те же дни она восходит раньше Солнца, когда ещё темно, что позволяет увидеть её и ранним утром.

Видимость Венеры в этот период не очень хорошая, поскольку планета всё же находится близко к Солнцу во время соединения с ним. Однако заинтересованные наблюдатели могут попытаться зафиксировать эту уникальную ситуацию, соблюдая необходимые предосторожности из-за яркого Солнца на небольшом угловом расстоянии.

Венера будет видна вечером сразу после заката Солнца низко над западной частью горизонта и утром перед восходом Солнца над восточной частью горизонта. Такие условия повторяются каждые 8 лет. После 25 марта Венеру можно будет увидеть только утром.

При наличии телескопа, даже любительского, с 17 по 25 марта можно увидеть изменения фаз Венеры и «рога» Венеры. Кончики «рогов» — это признаки плотной атмосферы Венеры.

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