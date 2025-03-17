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Общество

17 марта будут закрыты несколько объектов Псковского музея-заповедника

17 марта будут закрыты несколько объектов Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

Туристы и псковичи не смогут попасть в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинную галерею Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского; Музей-квартиру В. И. Ленина; Музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьбу М. П. Мусоргского; Музей-усадьбу С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелётовской стенописи». Двор Постникова, где работают тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза); Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.

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