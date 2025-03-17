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Общество

С 1 сентября мусор в России будут собирать по-новому

Новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) опубликовало Правительство России. Постановление № 293, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года, пишет газета «Коммерсантъ».

Фото: ПАИ

Документ вводит ответственность региональных операторов по обращению с ТКО за нарушения периодичности вывоза мусора, а также устанавливает единые требования к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора отходов, который должен стать повсеместным к 2030 году. Для стекла будут использовать зелёные контейнеры, для пищевых отходов – коричневые, для пластика – оранжевые, для однородных отходов – синие, а для несортированных отходов – серые.

Постановление также определяет условия лишения регоператора статуса, вводит обязанность собственников недвижимости подавать заявку на заключение договора с регоператором в течение десяти дней после приобретения собственности и определяет понятие «место сбора вторичных ресурсов».

До конца 2025 года разработают ещё несколько нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Патрушев. Это деятельность будет происходить в русле цифровизации госуправления. Все нововведения разработаны с учётом национальной цели «Экологическое благополучие».

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