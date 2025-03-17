Водитель мотоцикла из Локнянского района отправится в тюрьму за гибель пассажира

10:55, 17 марта 2025, ПАИ

Водитель мотоцикла из Локнянского района отправится в тюрьму за гибель пассажира, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 41-летний нетрезвый житель Локнянского района ехал на мотоцикле «ИЖ Планета-5» с пассажиром, который сидел на деревянном щите, самодельно установленном на прицепе мотоцикла. На 11-м километре дороги Юхово – Рожново – Горки в Локнянском районе мотоцикл выехал на левую полосу дороги и продолжал движение по ней. Деревянный щит с пассажиром оторвался от прицепа мотоцикла и упал на проезжую часть. В этот момент на лежащего на деревянном щите пассажира наехал автомобиль ВАЗ-21074, который двигался в попутном направлении.

Согласно заключению эксперта, водитель автомобиля технически не мог предотвратить ДТП.

После случившегося водитель мотоцикла уехал.

В результате ДТП пассажир скончался.

В ходе рассмотрения уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным по пунктам «а», «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два с половиной года. Кроме того, в счёт компенсации морального вреда, причинённого в результате совершения преступления, в пользу потерпевшей взыскано 500 тысяч рублей.